Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı sonrası spor kulüplerinden paylaşım. "Gençlerimiz ülkemizin geleceğinin teminatı"

Kahramanmaraş'ta ortaokul saldırısında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin birinin öğretmen, 3'ünün öğrenci olduğu açıklandı. Saldırganın aynı okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olduğu ortaya çıktı. İsa Aras'ın olay sonrası intihar ettiği açıklanırken, eski emniyetçi babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.



Yaşananların ardından dört büyük kulüp Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe ve Trabzonspor'an peş peşe paylaşımlar geldi.



BEŞİKTAŞ



"Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bugün de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okullara yönelik gerçekleşen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz!

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."



FENERBAHÇE



"Milletimizin başı sağ olsun.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleştirilen hain saldırıları şiddetle kınıyoruz!

Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; Şanlıurfa’daki saldırıdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GALATASARAY



"Önce Şanlıurfa’da, peşinden Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılar bizi derinden üzmüştür.

Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin yetiştiği eğitim yuvalarında bu tip eylemlerin tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.

Bu saldırılarda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü"



TRABZONSPOR



“Kahramanmaraş’ta, Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen hain saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”