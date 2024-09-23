Kai Havertz'in kabus gecesi: Premier Lig'de zoru başardı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal, Manchester City'e konuk oldu.

Trossard'ın 45+8'de kırmızı kart görmesiyle maçın geri kalanında 10 kişi mücadele eden Kuzey Londra ekibi, 2-1 önde girdiği ikinci yarıda 90+8. dakikada Stones'un golüyle 1 puana razı oldu.

Arsenal'in yıldızı Kai Havertz kritik mücadeleyi isabetli pas yapamadan tamamladı.

Opta'nın verilerine göre, bir oyuncu 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez bir Premier Lig maçını isabetli pas yapamadan tamamlamış oldu.