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Kai Havertz'in kabus gecesi: Premier Lig'de zoru başardı

Arsenal'in yıldızı Kai Havertz, Manchester City mücadelesini isabetli pas yapamadan tamamladı. Alman oyuncu, 20 yıl sonra Premier Lig'de bir maçı isabetli pas yapamadan tamamlayan ilk futbolcu oldu.

Kai Havertz'in kabus gecesi: Premier Lig'de zoru başardı

'in 5. haftasında Arsenal, Manchester City'e konuk oldu.

Trossard'ın 45+8'de kırmızı kart görmesiyle maçın geri kalanında 10 kişi mücadele eden Kuzey Londra ekibi, 2-1 önde girdiği ikinci yarıda 90+8. dakikada Stones'un golüyle 1 puana razı oldu.

Arsenal'in yıldızı Kai Havertz kritik mücadeleyi isabetli pas yapamadan tamamladı.   

Opta'nın verilerine göre, bir oyuncu 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez bir Premier Lig maçını isabetli pas yapamadan tamamlamış oldu.

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