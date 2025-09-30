NTV.COM.TR

Kairat Almaty-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler sahnede

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Kazakistan'ın sürpriz ekibi Kairat Almaty ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a 4-1 yenilen Kairat Almaty'nin Real Madrid karşısında sergileyeceği performans merak ediliyor. Peki, Kairat Almaty-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde 2. hafta maçları bu akşam oynanacak mücadelelerle başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam İspanya devi deplasmanda Kazakistan'ın Kairat ekibine konuk olacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki, Kairat Almaty-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAİRAT ALMATY-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Kairat Almaty, Real Madrid'i sahasında konuk edecek. 30 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Kairat Almaty: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Arad, Kasabulat, Gromyko, Jorginho, Mrynskiy, Satpaev

Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

