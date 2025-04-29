Kaiwi Kanalı'nı geçen Aysu Türkoğlu'nun hedefi Guinness Rekorlar Kitabı

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçti



Oceans 7 parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü unvanının sahibi oldu.



Türkoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamaya göre Moloka'i ve O'ahu adaları arasında uzanan, sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen 42 kilometrelik kanal, dünyanın en tehlikeli yüzme rotalarından biri kabul ediliyor. Türkoğlu, 42 kilometrelik parkuru akıntılar nedeniyle yaklaşık 60 kilometre yüzerek tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkoğlu, Kaiwi Kanalı sayesinde yeni deneyimler kazandığını söyledi.



Güçlü okyanus akıntıları, boyu 3 metreyi bulan dalgalar ve ani hava değişimlerinin kendine unutulmaz bir mücadele yaşattığını aktaran Türkoğlu, "Şimdi sırada sonraki parkur var. Bu süreçte bana destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



HEDEF GUİNNESS REKORLAR KİTABI



Yedi açık su geçişini beş yıl içinde tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen Türkoğlu‘nun şimdiki hedefleri Cebelitarık Boğazı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak.



Bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı'nı geçmeyi başaran Türkoğlu, 2024 yılında tamamladığı Catalina Kanalı geçişiyle, "Triple Crown of Open Water Swimming" unvanını kazanan en genç Türk yüzücü oldu.