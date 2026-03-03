Kaleciler kaleyi açmış, bilerek gol yemişti. TFF soruşturma açtı, savunmalar istendi

MAÇLARDA NELER OLMUŞTU?

Tavşancıl, Uzuntarla Belediyespor karşısında 2-0 öndeyken diğer yanda da Çerkeşli ve Bekirpaşa Başaran arasında 1-1’lik beraberlik vardı. Tavşancıl’ın önde olması, Bekirpaşa Başaran’ın da berabere kalması Tavşancıl’ı Süper Amatör Lig’e çıkaracak, bu skorlar Başaran’a yaramayacaktı. Çerkeşli, Bekirpaşa Başaran karşısında 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti ve bu haber anında Derince’de oynanan Tavşancıl - Uzuntarla maçına ulaştı. Ardından, Uzuntarla 90+5 ile 90+7. dakikalar arasında 3 gol atarak bir anda skoru 3-2 yaptı. Uzuntarla’nın galibiyeti ve Başaran’ın yenilmesi Uzuntarla’yı Süper Amatör Lig’e çıkarıyordu. Bu skorlar da Çerkeşli’ye yaramıyordu. Bu kez Bekirpaşa Başaran 90+8’de 2-2’yi buldu. Bu haberin diğer müsabakaya ulaşmasıyla bu kez Tavşancılspor, üst üste 2 gol atarak 4-3’lük skor üstünlüğü sağladı ve maç böyle bitti. Bekirpaşa Başaran’a bu skor yaramadığı için Çerkeşlispor 90+10. dakikada 3-2’yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Söz konusu sonuçların ardından gruptan çıkan ikili averajla Çerkeşlispor oldu. Tavşancılspor ile Uzuntarla Belediyespor maçının son anlarında yaşananlar, kameralara yansıdı. Maça damgasını vuran ise diğer maçtaki skorlara göre takımların kalelerini korumasız bırakarak rakiplerinin gol atmalarına izin vermeleri oldu. Görüntülerde oyuncuların durduğu, kalecilerin sakatlanarak yere yattığı, sahaya sırtını döndüğü ve topun filelere gitmesine izin verdikleri görüldü.