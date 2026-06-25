"Kalmasını isterim" dedi, zor olan başarıldı. Fatih Tekke istedi başkan bitirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve yönetim, takıma uyum sağlayan ve başarılı bir performans sergileyen Kamerunlu kaleci Andre Onana’yı takımda tutmak için çok büyük bir çaba sarf etti.

Kurulan temaslar sonrasında oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Manchester United ile kiralama formülü üzerinde prensip anlaşma sağlandı.

A Spor 'un haberine göre; Taraflar arasında son detaylar görüşülüyor.

PERFORMANSI VE MAAŞI

Geçen sezon 33 maça çıkan Onana, bu maçlarda kalesinde 40 gol görmüştü. Tecrübeli eldiven Türkiye Kupası finalinde yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor'a kupayı getirmişti.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrası Onana'yı 1 yıllığına kiralamıştı. Yapılan açıklamada, “2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir.” denilmişti.