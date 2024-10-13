Kalp ameliyatı geçiren Mazraoui'nin dönüş tarihi belli oldu

Manchester United'ta tedbir amaçlı kalp ameliyatı geçiren Noussair Mazraoui'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Manchester United bu hafta başında Mazraoui'nin “tedbir amaçlı” olarak tanımlanan bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ve Kırmızı Şeytanlar 2 aylık bir iyileşme süresi öngörürken, raporlar ciddi bir hastalığın Faslı oyuncuyu önemli bir süre kenarda tutabileceğini iddia etti.



Ancak Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Mazraoui'nin sağlığıyla ilgili bir güncelleme yaparak durumu düzeltti.

Regragui, "Mazraoui bildirildiği gibi ciddi bir sorun yaşamıyor ve kendisi de bunun farkında. İnşallah Kasım ayındaki bir sonraki milli arada kampta bizimle birlikte olacak." diye konuştu.