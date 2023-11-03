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Kalp krizi geçiren Hollandalı Bas Dost'tan futbola ara kararı

Kalp krizi geçiren Hollandalı forvet Bas Dost, bir süre futbola ara vereceğini duyurdu.

Kalp krizi geçiren Hollandalı Bas Dost'tan futbola ara kararı

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Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta kalp krizi geçiren NEC Nijmegen'in forveti Bas Dost, bir süre futbola ara vereceğini açıkladı.

34 yaşındaki , kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kalp kasında iltihaplanma tespit edildiğini ve rahatsızlığıyla ilgili daha fazla fikir sahibi olmak için testlerin devam edeceğini kaydetti.

"AİLEMLE ZAMAN GEÇİRECEĞİM"

Hollandalı forvet oyuncusu, "NEC ve AZ Alkmaar doktorlarına sahada gösterdikleri performans için minnettarım. Şimdilik futbola ara vereceğim ve ailemle zaman geçireceğim. Umarım herkes buna saygı duyar." ifadelerini kullandı.

Kalp krizi geçiren Hollandalı Bas Dost'tan futbola ara kararı - 1
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