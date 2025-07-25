Kampa gitmelerine rağmen Mourinho istemedi: 5 futbolcu için yönetime satılabilir raporu

Edin Dzeko ile Dusan Tadic'i gönderen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho, raporunu şekillendiriyor.

Mourinho, Portekiz kampına götürülmesine rağmen 5 futbolcu için satılabilir raporu verdi.

Mourinho'nun talebi sonrası yönetim Djiku, Mimovic, Becao, Diego Calos ve Amrabat için takım aranıyor. Gelecek oyuncuların durumuna göre iyi teklif gelmesi halinde ise İrfan Can, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve En Nesyri gibi isimler de ayrılık yaşayabilir.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Tarık Çetin, Jhon Duran ve Archie Brown isimlerini kadrosuna katmıştı.



PORTEKİZ'DE TRANSFER ZİRVESİ YAPILDI

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Mourinho Portekiz'de buluştu. İkili, transfer toplantısında bir araya geldi.



Görüşmede ikiliye Devin Özek ve Berke Çelebi de eşlik etti.

Sarı lacivertlilerden görüşme hakkında şu açıklama yapıldı:



“Başkanımız Ali Y. Koç, Teknik Direktörümüz José Mourinho, Futbol Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı kapsamında Portekiz’de bir araya geldi."

