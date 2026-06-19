Kanada, Katar'ı ezip geçti: 6-0

19.06.2026 03:41

Kanada, Katar'ı ezip geçti: 6-0
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada, B grubu ikinci maçında Katar'ı farklı mağlup etti. Jonathan David hat-trick yaptı.

2026 Dünya Kupası'nda B grubu ikinci maçında Kanada ile Katar, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda karşılaştı.

 

Kanada rakibini 6-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Jonathan David'in hat-trick yaptığı Kanada'da diğer golleri Cyle Larin, Nathan Saliba ve Mohammad Naceur Mana'dan (kendi kalesine) geldi.

Anadolu Ajansı

Katar'da 33'üncü dakikada Mohamed Ahmed, 53'üncü dakikada Assim Madibo direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada 6-0'lık skorla puanını 4'e yükseltti.  Katar ise 1 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı

57'nci dakikada ciddi bir sakatlık yaşayan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Kanadalı Ismael Kone, yerini Nathan Saliba'ya bıraktı.

 

Kanada, B grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile, Katar ise Bosna Hersek ile karşılaşacak. 

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