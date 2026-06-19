Kanada, Katar'ı ezip geçti: 6-0
19.06.2026 03:41
Anadolu Ajansı
Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada, B grubu ikinci maçında Katar'ı farklı mağlup etti. Jonathan David hat-trick yaptı.
2026 Dünya Kupası'nda B grubu ikinci maçında Kanada ile Katar, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda karşılaştı.
Kanada rakibini 6-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. Jonathan David'in hat-trick yaptığı Kanada'da diğer golleri Cyle Larin, Nathan Saliba ve Mohammad Naceur Mana'dan (kendi kalesine) geldi.
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı