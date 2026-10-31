Kane penaltı kaçırdı. Bayern, Dortmund'a 89'da yakalandı

Der Klasikker'de puanlar paylaşıldı ve Bundesliga'da zirvenin sahibi değişmedi. Lider Bayern Münih'in takipçisi Borussia Dortmund 'u Allianz Arena'da ağırladığı maçı 75 bin taraftar izledi.

Mücadelenin ilk yarısını Bayern Münih 38'de Laimer'in attığı golle önde tamamladı.

Bayern Münih 2. yarıda Harry Kane ile bir penaltı kaçırdıktan sonra Dortmund 60. dakikada Guirassy ile eşitliği yakaladı. 63'te Upamecano Münih ekibini 2-1 öne geçirdi. Konuk ekip 89'da Silva ile 2-2'yi buldu ve maç sonunda puanlar paylaşıldı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 18'e yükseltti ve Dortmund'un önünde averajla liderliğini sürdürdü. Rahatsızlığı devam eden teknik direktör Vincent Company bu maçta da yoktu ve takımı yardımcısı Aaron Danks yönetti.