Kante transferine açıklama. Sadettin Saran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür mesajı

Fenerbahçe, transferi arapsaçına dönen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi gece saatlerinde TFF'ye bildirmişti.

Fransız yıldızın transferine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.” diyerek Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti.

“Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.” mesajıyla da birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

FRANSIZ YILDIZLA 2,5 YILLIK SÖZLEŞME

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.

GECE YARISI GELEN SÜRPRİZ

Önceki gün transferi bitirmek için Suudi Arabistan'a giden Fenerbahçeli Yönetici Ertan Torunoğulları, Fransız yıldızın transferi için anlaşmaya varmış ve taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçmişti. Ancak Arabistan'dan gelen haberlerin ardından transfer son anlarda olmuştu. Akşam saatlerinden itibaren ise transfer olumluya döndü ve Kante Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Sarı-Lacivertliler gündüz yaptığı "iptal" açıklamasını alıntılayarak transferi şu sözlerle resmen duyurmuştu:

"Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..."

Sonrasında ise "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." sözlerine yer verilmişti.