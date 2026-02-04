Kante'de mutlu son! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

04.02.2026 01:35

Kante'de mutlu son! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
AFP
AA

Fenerbahçe, transferi arapsaçına dönen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante transferini TFF'ye bildirdi.

 

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

 

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.


FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

 

Fenerbahçe, gelişmeyi sosyal medya hesabından “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok” ifadeleriyle duyurdu. 

