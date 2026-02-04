Kante'de mutlu son! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
04.02.2026 01:35
Fenerbahçe, transferi arapsaçına dönen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante transferini TFF'ye bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.
N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, gelişmeyi sosyal medya hesabından “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok” ifadeleriyle duyurdu.