Kante'de mutlu son! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante transferini TFF'ye bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.

N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, gelişmeyi sosyal medya hesabından “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok” ifadeleriyle duyurdu.