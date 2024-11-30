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Kaostaki Beşiktaş, Hatayspor karşısında moral arıyor

Başkan Hasan Arat'ın istifa ettiği ve teknik diektör Giovanni van Bronckhorst yerine Serdar Topraktepe ile çalışan Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor'la karşılaşacak.

Kaostaki Beşiktaş, Hatayspor karşısında moral arıyor

Kaostaki , Hatayspor karşısında moral arıyor.

Zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş ise Hatayspor deplasmanında karşı karşıya gelecek. 

GALİBİYET HASRETİ

Kötü günler geçiren siyah beyazlılar, ligdeki galibiyet hasretine son verip zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor.

Ligde kalma yarışında olan Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar için sahaya çıkacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele pazartesi günü saat 20'de başlayacak.

Başkan Hasan Arat'ın istifa ettiği Beşiktaş'ta takımın başında teknik diektör Serdar Topraktepe var.

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