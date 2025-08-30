KAP açıklaması geldi: Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-1'in rövanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı. Bu veda sonrası Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı. SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA



Ayrılığın ardından teknik direktör için Beşiktaş'ta rota Sergen Yalçın'a çevrilmişti. Beşiktaş, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirildiğini KAP'a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”



GEÇEN YIL REDDETMİŞTİ Yalçın son olarak, Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası geçtiğimiz yıl aralık ayında gündeme gelmişti. Ancak Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek teklifi reddetmişti. "NEDEN KENDİ SAVAŞIMIZI VERMİYORUZ?"



Yalçın, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Biz neden zor zamanda geliyoruz? Neden ballı börek varken Van Bronckhorst, Valerian Ismael geliyor da, zor zamanlarda Rıza Çalımbay, Samet ağabey ya da ben geliyorum... Biz neden rahat zamanda gelip kendi kadromuzu kurup, kendi savaşımızı vermiyoruz?" demişti.

SON DÖNEMİNDE 5-0 AYRILIK SONRASI VEDA ETTİ Yalçın devam etme kararının ardından görevinde ancak 12 gün kalabildi. Beşiktaş, devam etme kararının ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Kötü sonuçların devam etmesi sonrası Yalçın da istifasını yönetim kuruluna sunarken, yönetim kurulunun bunu kabul etmesiyle Beşiktaş'ta Yalçın dönemi sona erdi.



Yalçın, "5-0 yenildikleri karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, konuşulacak çok şey olduğunu ancak şu an bunların konuşmayı doğru bulmadığını vurgulayarak, "Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait." diye konuşmuştu.

Yalçın, Beşiktaş sonrası Antalyaspor'u çalıştırmıştı. 23 maça çıkmış ve 1.22'lik ortalama elde etmişti.