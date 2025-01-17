KAP bildirimi geldi: Beşiktaş'ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Norveçli antrenör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı ekip, görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirdi.
Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona erdi.
Siyah beyazlılar, KAP açıklamasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Norveçli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmak için bugün saat 15.00'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
OLE GUNNER SOLSKJAER KİMDİR?
26 Şubat 1973'te dünyaya gelen Solskjaer, "Bebek yüzlü katil" lakabıyla tanınıyor.
1995'te transfer olduğu Molde'nin sezonu ikinci bitirmesini sağlayan Norveçli, ertesi yıl efsaneleri arasında yer alacağı Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
"Süper yedek" olarak tanınan ve sonradan girdiği maçlarda kritik gollere imza atan Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'da 366 maçta 126 gol atmayı başardı.
2007'de profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Solskjaer, United'ın rezerve takımının antrenörlüğünü yaptı.
2011'de eski takımı Molde'ye dönen Norveçli, 2014'te Cardiff City'de görev aldı ve takımının Premier League'den düşmesine engel olamadı.
2019'da tekrar Man U.'ya dönerek Mourinho'dan görevi geçiçi olarak devralan Solskjaer, 19 maçta 14 galibiyet alınca teknik direktörlük koltuğunu kalıcı olarak devraldı.
Norveçli teknik adam, 2021'de Kırmızı Şeytanlar'ı Avrupa Ligi finaline taşıdı.
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