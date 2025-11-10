Kar fırtınası altında inanılmaz şampiyonluk: Atletico Ottowa tarih yazdı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle futbol maçlarının tatil edilmesi futbolseverler için alışılageldik bir durum olmuştur.

Ancak Kanada Premier Ligi'nde yaşananlar futbol dünyası için tamamıyla olağanüstüydü.

Play-off sistemiyle ilerleyen ligin final maçında Atletico Ottowa, evinde Cavalry FC'yi konuk etti.

-8 derecede oynanan karşılaşma çoğu zaman yoğun kar yağışı sebebiyle durduruldu. Sahanın temizlenmesinin ardından da oyuna devam edildi. Bu işlem tam dört defa tekrarlandı.

Maçın 33. dakikasında penaltı kazanan Cavalry FC, Fraser Aird ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve 1-0 önce geçti. Ancak deplasman ekibi için golün sevinci tam yedi dakika sürdü.

David Rodriguez, 40. dakikada yaptığı röveşata vuruşuyla birlikte skora eşitliği getirdi. Oyuncunun bu vuruşu ülke medyasında "buz saçağı vuruşu" olarak adlandırıldı.

Normal süresi 1-1'lik beraberlikle biten maç uzatmaya gitti. Karşılaşmanın 107. dakikasında ise sahneye yine David Rodriguez çıktı. Ceza sahasında buluştuğu topu rakip kalecinin üzerinden aşırtan başarılı oyuncu, takımına şampiyonluğu getirdi.

Günün kahramanı olan Rodriguez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNÜN İYİ BİR GÜN OLACAĞINI HİSSETMİŞTİM"

Hava durumunu gördükten sonra maçla ilgili iyimserliğinin arttığını söyleyen Rodriguez, "Soyunma odasına geldiğimde heyecanlıydım. Kar yağdığını gördüm ve bugünün iyi bir gün olacağını hissettim." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM"

Cavalry FC'nin tecrübeli oyuncusu Sergio Camargo ise hava koşullarına dikkat çekti. Camargo, "Gençlik yıllarımda karlı havada futbol oynamıştım. Ama daha önce böyle bir şeyi hiç görmemiştim. Topu kontrol etmek ve sürmek çok zordu. İki takım için de aynı şartlar vardı, yani bu bir bahane olamaz. Hava koşulları sadece bu maçın daha da unutulmaz olmasını sağladı." dedi.

ATLETICO MADRID'İN İSPANYA ŞUBESİ

Kanada Premier Ligi'nde mutlu sona ulaşan Atletico Ottowa, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Kanada'daki yatırımı olarak öne çıkıyor.