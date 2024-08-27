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Karabağ-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor."Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım, play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Young Boys ile sahasında 3-2'lik maçın rövanşında karşılaşacak. Öte yandan Azerbaycan ekibi Karabağ da Dinamo Zagreb ile kendi sahasında mücadele edecek. Peki, Karabağ-Dinamo Zagreb rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ-Dinamo Zagreb maçına geri sayım başladı. "Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Öte yandan Karabağ'ın Hırvatistan temsilcisi ile yapacağı heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler merak konusu oldu. İşte, Karabağ-Dinamo Zagreb maçı hakkında bilgiler...

Play-off turu ilk maçında Karabağ, Dinamo Zagreb'e konuk olmuştu. Azerbaycan ekibi mücadeleden 3-0 mağlup ayrılıp tur şansını zora sokmuştu.

KARABAĞ-DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Karabağ-Dinamo Zagreb maçı, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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