Karabağ-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ-Dinamo Zagreb maçına geri sayım başladı. "Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Öte yandan Karabağ'ın Hırvatistan temsilcisi ile yapacağı heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler merak konusu oldu. İşte, Karabağ-Dinamo Zagreb maçı hakkında bilgiler...



Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Karabağ, Dinamo Zagreb'e konuk olmuştu. Azerbaycan ekibi mücadeleden 3-0 mağlup ayrılıp tur şansını zora sokmuştu.



KARABAĞ-DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA



Karabağ-Dinamo Zagreb maçı, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.