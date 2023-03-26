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Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından bugün Karabağ ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Süper Lig maçları öncesinde form tutmak isteyen Galatasaray, Karabağ'ı yenmek istiyor. Peki, Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig'in milli araya girmesiyle birlikte bugün Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, lig maçları öncesinde form tutmak istiyor. Peki, Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

KARABAĞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Karabağ bugün hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

Karabağ-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? - 1

MAÇIN MUHTEMEL 11'İ

Okan Kocuk, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Mertens, Icardi

GALATASARAY'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu şu şekilde:

"Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."

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