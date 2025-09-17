Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet: Benfica deplasmanında geri döndüler

Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti.



Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Devler Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



PSV Eindhoven (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-3



Athletic Bilbao (Spain)-Arsenal (İngiltere): 0-2



Real Madrid (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1



Benfica (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-3



Juventus (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-4



Tottenham (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 1-0