Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet: Benfica deplasmanında geri döndüler
Karabağ, Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı. Azerbaycan temsilcisi Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti.
Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Devler Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
PSV Eindhoven (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-3
Athletic Bilbao (Spain)-Arsenal (İngiltere): 0-2
Real Madrid (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1
Benfica (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-3
Juventus (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-4
Tottenham (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 1-0
- Şampiyonlar Ligi
- Benfica
- Azerbaycan