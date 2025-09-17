NTV.COM.TR

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet: Benfica deplasmanında geri döndüler

Karabağ, Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı. Azerbaycan temsilcisi Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet: Benfica deplasmanında geri döndüler

Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti.

temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Karabağ, tarihindeki ilk galibiyetini aldı. 

Devler Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-3

Athletic Bilbao (Spain)-Arsenal (İngiltere): 0-2

Real Madrid (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

Benfica (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-3

Juventus (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-4

Tottenham (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 1-0

Kenan Yıldız yükselen formunu sürdürdü

Kenan Yıldız yükselen formunu sürdürdü

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...