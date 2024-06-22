Karabük İdmanyurdu Spor, 2. Lig hedefinde güçlü bir yönetim oluşumu için kolları sıvadı

2024-2025 sezonundaki ana hedefi, 2. Lig'e yükselmek olan Karabük İdmanyurdu Spor da bu doğrultuda hem sportif anlamda hem de yönetimsel olarak güçlü adımlar atılmaya başlandı.

“GÜÇLÜ YÖNETİM İÇİN İLK ADIMLAR ATILDI”



Kulüp, yeni sezona daha güçlü bir yönetimle girmek için önemli isimleri bir araya getirdi. AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Kaya ve Kulüp Başkanı Adem Aydın, kulüp binasında bir toplantı gerçekleştirerek yeni sezon için planlarını masaya yatırdı. Toplantıda, şehrin tüm dinamiklerinin kulüp yönetiminde yer alması ve Karabük İdmanyurdu Spor'un hedeflerine ulaşması için gereken adımların atılması konuşuldu.

Toplantıda özellikle güçlü bir yönetim, finansal destek, altyapı gelişimi ve taraftar desteğinin artırılması gibi konular üzerinde duruldu.

Karabük İdmanyurdu Spor, sadece sportif başarıyla değil, aynı zamanda şehrin sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulunmayı da hedefliyor. Bu nedenle, şehirdeki iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin de desteği ile kapsamlı bir yönetim yapısı oluşturulması planlanıyor. AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Karabük İdmanyurdu Spor'un başarıya ulaşması için hep birlikte çalışacağız. Şehrimizin takımını hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



“2024-2025 SEZONUNDA HEDEF 2. LİG”



Kulüp Başkanı Adem Aydım, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'e yükselme hedefini net bir şekilde belirlediklerini vurgulayarak, "Bu hedef doğrultusunda hem teknik ekip hem de futbolcularımızla büyük bir motivasyonla çalışacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle ve şehrimizin dinamikleriyle birlikte oluşturacağımız güçlü ve etkili bir yönetimle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Karabük İdmanyurdu Spor, bu hedef doğrultusunda yeni transferler ve teknik ekip güçlendirmeleri de yaparak sezona iddialı bir şekilde başlamayı planlıyor. Kulübün yeni yönetim yapısının ve hedeflerinin, şehirde büyük bir heyecan oluşturmasının yanı sıra taraftarların da bu süreçte takımın yanında olmaya devam edeceği belirtiliyor.