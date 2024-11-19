Karadağ - Türkiye (Canlı anlatım)
UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına Karadağ karşısında çıkan Türkiye, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
MAÇ SONUCU
82. DAKİKA
79. DAKİKA - SARI KART
73. DAKİKA - GOL
63. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
62. DAKİKA - SARI KART
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
46. DAKİKA - İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
45. DAKİKA - GOL
37. DAKİKA - GOL!
29. DAKİKA - GOL
23. DAKİKA - SARI KART
20. DAKİKA - GOL İPTALİ
4. DAKİKA - GOL ŞANSI
CANLI ANLATIM
Türkiye UEFA Uluslar Ligi son maçında Karadağ'a konuk oluyor.
Ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılması durumunda ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek.
Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek.
Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.
İLK 11
Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
EMİRHAN İLK KEZ İLK 11'DE
A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.
Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.
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