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Karadağ - Türkiye (Canlı anlatım)

UEFA Uluslar B Ligi'nde son maçına Karadağ karşısında çıkan Türkiye, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karadağ - Türkiye (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. 

82. DAKİKA

Semih Kılıçsoy, Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu.

79. DAKİKA - SARI KART

Loncar ve Merih Demiral sarı kart gördü.

73. DAKİKA - GOL

Karadağ'da Krstovic kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydederek farkı 2'ye çıkardı.

63. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Takım'da Okay Yokuşlu'nun yerine İsmail Yüksek oyuna dahil edildi.

62. DAKİKA - SARI KART

Krstovic ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

A Milli Takım'da Emirhan Topçu ve Eren Elmalı yerine Mert Müldür ile Samet Akaydin oyuna dahil oldu.

46. DAKİKA - İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı Karadağ'ın santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Karadağ'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

45. DAKİKA - GOL

Karadağ, Krstovic'in golüyle yeniden 2-1 öne geçti.

37. DAKİKA - GOL!

A Milli Takım, Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle skora denge sağladı!

29. DAKİKA - GOL

Karadağ Krstovic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

23. DAKİKA - SARI KART

Jankovic, Eren Elmalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20. DAKİKA - GOL İPTALİ

Karadağ savunma arkasına atılan pasta topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

4. DAKİKA - GOL ŞANSI

Arda Güler, rakibini çalımlayarak ceza sahasından şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

CANLI ANLATIM

Karşılaşmada ilk düdük geldi.

Türkiye UEFA Uluslar Ligi son maçında Karadağ'a konuk oluyor.

Ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılması durumunda ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek.

Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.

İLK 11

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız 

EMİRHAN İLK KEZ İLK 11'DE

A Milli Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A formasını giymişti.

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