Karadağ - Türkiye (Canlı anlatım)

Semih Kılıçsoy, Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu.

A Milli Takım'da Emirhan Topçu ve Eren Elmalı yerine Mert Müldür ile Samet Akaydin oyuna dahil oldu.

Türkiye UEFA Uluslar Ligi son maçında Karadağ'a konuk oluyor.

Ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılması durumunda ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek.



Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.

İLK 11



Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.



Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

EMİRHAN İLK KEZ İLK 11'DE



A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.



Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.