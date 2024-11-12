Karadağ-Türkiye maçının genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Niksic Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 500 lira olarak belirlendi.



Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini online üzerinden satın alabilecek.



Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.