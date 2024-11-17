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Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder yönetecek.

Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. 

A Ligi'ne bilet almak isteyen ay-yıldızlıların kritik maçında İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher üstlenecek. 

Maçın VAR koltuğunda Lukas Fähndrich, AVAR'da ise Mirel Turkes görev yapacak. 

A 'ın Karadağ ile 19 Kasım Salı günü oynayacağı mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Maç TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak. 

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