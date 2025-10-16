Karadeniz derbisinde bilet jesti: 53 liraya satışa çıktı

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kendi tribünlerinin çoğunu plakalarının numarası olan 53 olarak belirleyen Rizespor, Trabzon taraftarının yer alacağı deplasman tribünü bilet fiyatlarını da 53 TL'ye satışa çıkardı.

Deplasman tribünü biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:



"Trendyol Süper Ligin 9. haftasında 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 17.00’de Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçının biletleri Rize merkez ve stadyum Passolig gişelerinde satışa çıktı."

BİLET FİYATLARI