Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor. Samsunspor'u 3 golle geçtiler
07.02.2026 19:31
Son Güncelleme: 07.02.2026 22:08
Trabzonspor ile Samsunspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Bordo mavililer sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor ile Samsunspor, Samsun'da yapılan maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, deplasmanda 3-0'lık skorla karşılaşmayı kazandı. Goller Onuachu ve Muçi'den geldi.
CANLI ANLATIM
8' Folcarelli, Celil Yüksel'e yaptığı sert müdahale ile nedeniyle sarı kart gördü.
24' Muci'nin ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu, savunmaya da çarpıp gol oldu.
38' Muçi’nin topuk pasında Onuachu’nun vuruşunda filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
45' Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
55' Oulai'nin ceza sahası içine ortaladığı pozisyonda, Onuachu topu kafayla filelere gönderdi.
90' Muçi penaltı vuruşuyla takımının üçüncü golünü kaydetti.
Trabzonspor maçın 24. dakikasında 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti.
Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan Karadeniz derbisinde daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.
Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.
SAMSUN'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN
Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.
İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.
TRABZONSPOR, SON 4 KARŞILAŞMADA GALİP GELEMEDİ
Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.
Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.