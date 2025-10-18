Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'u 2-1 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Bordo mavili ekip puanını maç fazlasıyla 20 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu.



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik yoktu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

2' Augusto'nun golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti

19' Onuachu'nun golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 2-0

28' Rak-Sakyi'nin golüyle Çaykur Rizespor skoru 2-1'e getirdi

İKİNCİ DEVRE

62' Trabzonspor'da Oulai ile Okay oyundan alınırken, Zubkov ve Bouchouari oyuna dahil oldu.

75' Bordo mavililerde Olaigbe ve Mustafa kenara geldi, Muçi ile Arif oyuna girdi.

90' Maç sona erdi.