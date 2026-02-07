Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor

Trabzonspor ile Samsunspor, Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.



Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan Karadeniz derbisinde daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.



Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

SAMSUN'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN



Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.

İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR, SON 4 KARŞILAŞMADA GALİP GELEMEDİ



Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.



Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.



İLK 11'LER



Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye



Trabzonspor: Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu