NTV.COM.TR

Karadeniz derbisine deplasman yasağı

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi, biletler satışa çıkmasına rağmen Trabzonspor taraftarına deplasman yasağı getirildi.

Karadeniz derbisine deplasman yasağı

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - maçı öncesi tribün kararı açıklandı.
Rize İl Spor Güvenlik Kurulu, cumartesi günü oynanacak maça deplasman yasağı getirdi. Yasak öncesi Trabzonspor taraftarının yer alacağı misafir tribünü için biletler satışa çıkarılmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...