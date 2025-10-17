Karadeniz derbisine deplasman yasağı
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi, biletler satışa çıkmasına rağmen Trabzonspor taraftarına deplasman yasağı getirildi.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi tribün kararı açıklandı.
Rize İl Spor Güvenlik Kurulu, cumartesi günü oynanacak maça deplasman yasağı getirdi. Yasak öncesi Trabzonspor taraftarının yer alacağı misafir tribünü için biletler satışa çıkarılmıştı.
- Etiketler :
- Deplasman
- Trabzonspor
- Çaykur Rizespor