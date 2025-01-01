Karadeniz derbisine yoğun ilgi: 33 saniyede tükendi!

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacak.

Karadeniz derbisinin biletleri bugün saat 13.00'te satışa sunuldu. Biletlerin satışa çıkması ile birlikte deplasman tribününde Trabzonspor taraftarına ayrılan bin 608 biletin tamamı 33 saniyede tükendi.

Ev sahibi Samsunspor için ayrılan 30 bin 548 adet biletten ise yüzde 70'e yakını 3 saat gibi bir sürede tükendi. Samsunsporlu taraftarlar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.



İlkadım ilçesindeki AVM Meydanı'ndaki bilet satış noktasında kuyruğa giren vatandaşlar, uzun süredir sıra beklediklerini, kendilerine sıra gelmeden biletlerin tükenmesinden endişelendiklerini belirterek, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdiler.

Karadeniz derbisinde güvenlik önlemleri kapsamında 600'ü özel güvenlik olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev alacak ve Trabzonspor taraftarı şehir girişinden toplu halde stada getirilecek.