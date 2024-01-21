Karadeniz'de derbi ateşi: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR



Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak.



Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.



Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.



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Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.



Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.



TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün karşı karşıya gelecek.



Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.