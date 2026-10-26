Karadeniz'de dev buluşma. Çaykur Rizespor-Trabzonspor
26.10.2026 18:14
Son Güncelleme: 26.10.2026 18:49
Süper Lig'de evinde hiç kazanamayan Çaykur Rizespor, Thomas Reis yönetiminde bileği bükülmeyen Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Thomas Reis'in göreve gelmesiyle müthiş bir ivme yakalayan ve Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarını gol yemeden kazanan, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına da 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor iyi gidişini sürdürmek istiyor.
Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor ise hem evinde ilk galibiyetini almak hem de 3 maçlık aranın ardından kazanma hedefiyle sahaya çıkacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
CANLI ANLATIM
İLK YARI OYNANIYOR
ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 TRABZONSPOR
İlk 11'ler belli oldu:
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Qazim Laçi, Olawoyin, Adedire Mebude, Emrecan, Borrelli
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Franculino, Aral