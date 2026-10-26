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Karadeniz'de dev buluşma. Çaykur Rizespor-Trabzonspor

26.10.2026 18:14

Son Güncelleme: 26.10.2026 18:49

Karadeniz'de dev buluşma. Çaykur Rizespor-Trabzonspor
Anadolu Ajansı
Volkan Üstüyıldız
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Süper Lig'de evinde hiç kazanamayan Çaykur Rizespor, Thomas Reis yönetiminde bileği bükülmeyen Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

 

Thomas Reis'in göreve gelmesiyle müthiş bir ivme yakalayan ve Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarını gol yemeden kazanan, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına da 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor iyi gidişini sürdürmek istiyor.

 

 

Recep Uçar'ın ekibi Çaykur Rizespor ise hem evinde ilk galibiyetini almak hem de 3 maçlık aranın ardından kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. 

 

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

 

CANLI ANLATIM

 

İLK YARI OYNANIYOR

 

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 TRABZONSPOR

 

 

 

İlk 11'ler belli oldu:

 

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Qazim Laçi, Olawoyin, Adedire Mebude, Emrecan, Borrelli

 

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Franculino, Aral

 