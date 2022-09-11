Karagümrük bir puanı Diagne ile aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla VavaCars Fatih Karagümrük puanını 5'e, Bitexen Giresunspor ise 7'ye çıkardı.



39. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasındaki Diagne zor pozisyonda kafayla vurdu ancak kaleci Onurcan soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



71. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında oyuna yeni giren Murat Cem Akpınar, ceza sahasında Ozdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Erkan Özdamar, 73. dakikada Video Yardımcı Hakem Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.



75. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Ancak altıpasa gelen topu tamamlayan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



87. dakikada Burak Kapacak'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Kouassi'nin kafayla vurduğu top kaleci Onurcan'da kaldı.



90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Diagne fileleri havalandırdı: 1-1.



Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.