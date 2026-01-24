Karagümrük-Galatasaray: İlk 11'de sürpriz

SON 11 MAÇIN 9'UNDA GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 11 gol izni veren Galatasaray, son 4 deplasman maçında kalesini kapatamadı.

KARAGÜMRÜK SONRASI MANCHESTER DEPLASMANI

Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.

Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Serginho, Larsson, Barış, Tiago

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen