Karagümrük - Kasımpaşa maçının stadı değişti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.



Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.