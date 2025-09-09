Karagümrük - Kasımpaşa maçının stadı değişti
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.
Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
