Karagümrük - Kasımpaşa maçının stadı değişti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Trendyol 'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- maçının stadı değiştirildi.

Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

