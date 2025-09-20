Karagümrük, Samsunspor deplasmanında 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.



Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 3 puan topladı.



Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor'un ise 8 puanı bulunuyor.