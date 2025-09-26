NTV.COM.TR

Karagümrük - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Karagümrük - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karagümrük - Trabzonspor Maçı Ne Zaman

Karagümrük - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karagümrük - Trabzonspor maçı 27.09.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Karagümrük - Trabzonspor Maçı Nerede Oynanacak?

Karagümrük - Trabzonspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Karagümrük - Trabzonspor Maçının Hakemleri

Karagümrük - Trabzonspor maçını orta hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

