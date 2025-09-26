Karagümrük - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Karagümrük - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Karagümrük - Trabzonspor Maçı Ne Zaman
Karagümrük - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Karagümrük - Trabzonspor maçı 27.09.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Karagümrük - Trabzonspor Maçı Nerede Oynanacak?
Karagümrük - Trabzonspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.
Karagümrük - Trabzonspor Maçının Hakemleri
Karagümrük - Trabzonspor maçını orta hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Süper Lig
- Trabzonspor
- Spor&Skor