Karagümrük-Trabzonspor maçında konuşulan pozisyonun VAR kayıtları yayınlandı: Hakem nedenini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmalarda yaşanan pozisyonlar sonrası sahada incelemesi yapılan pozisyonların VAR kayıtlarını açıkladı.



Trabzonspor'un Karagümrük karşısında kazandığı penaltı pozisyonunun kaydı da yayınlandı.



İşte kayıtlarda konuşulanlar:



- VAR: Penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.



- Mehmet Türkmen: Tamam geldim.



- VAR: İlk ele değdiği an.



- VAR: Şimdi bir açım daha var.



- Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum.



- Mehmet Türkmen: Uzun süre formadan çektiği için penaltı kararı verdim.



- Mehmet Türkmen: El nedeniyle penaltı iptali öneriyorsun galiba bana.



- VAR: Evet.



- Mehmet Türkmen: Diğer açıdan bakabilir miyim?



- Mehmet Türkmen: Eli doğal konumda. Elle oynama yok. Penaltıyla başlayacağım.



- VAR: Topu bu bir hücum elle oynama.