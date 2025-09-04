Karagümrük transferi açıkladı: Matias Kranevitter
Süper Lig ekibi Karagümrük, Arjantinli orta saha oyuncusu Matias Kranevitter'in transferini duyurdu.
Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Transfer
- Fatih Karagümrük