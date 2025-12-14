Karagümrük ve Kocaeli puanları paylaştı
14.12.2025 20:32
İHA
Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golü son dakikada geldi.
65. dakikada Johnson’un ceza yayından pasında Fofana ceza sahası sol çaprazda topla buluştu. Fofana’nın topu kontrol edip Smolcic’e de şık bir çalım atmasının ardından yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
90+2. dakikada Smolcic'in pasında Petkovic ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Petkovic'in topu kontrol edip sağ ayağına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 90), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Anıl Yiğit Çınar dk. 87), Johnson (Barış Kalaycı dk. 79), Fofana
Yedekler: Kerem Yandal, Ahmet Sivri, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirol, Gray
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Rivas dk. 72), Smolcic, Haidara, Show (Churlinov dk. 72), Keita (Furkan Gedik dk. 85), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Petkovic dk. 68)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Syrota, Nonge
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Fofana (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Petkovic (dk. 90+2) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Serginho, Johnson (Fatih Karagümrük), Balogh, Show (Kocaelispor)