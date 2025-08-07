Karagümrük, yeni kalecisini açıkladı: Ivo Grbic!

Fatih Karagümrük, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Öte yandan 29 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasını 24 maçta terletmişti.