Karagümrüklü Salih Dursun saldırı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun'un Beşiktaş'la oynanan hazırlık maçındaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin sevkleri şöyle:

1- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü’nün 10.09.2023 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-BITEXEN VAN SPOR FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.09.2023 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- WEECOINS KIRKLARELİSPOR Kulübü’nün 10.09.2023 tarihinde oynanan WEECOINS KIRKLARELİSPOR-HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- SARIYER Kulübü’nün 10.09.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi TOLGA TAĞ’ın 10.09.2023 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü’nün 10.09.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 10.09.2023 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü futbolcusu SEDAT CENGİZ’in 10.09.2023 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saldırısı” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 11.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- ARTVİN HOPASPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ futbolcusu FERDİ KONAK’ın 09.09.2023 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- TURGUTLUSPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanması gereken SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş.-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- KUŞADASISPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-AKHİSARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- BALIKESİRSPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR-BALIKESİRSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- ÇATALCASPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- ORDUSPOR 1967 A.Ş. Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 09.09.2023 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ’nün “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu SALİH DURSUN’un 10.09.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Özel müsabakasındaki “saldırısı” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi ve Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca 11.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.