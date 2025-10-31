NTV.COM.TR

Karagümrük'te Marcel Licka dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

