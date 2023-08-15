Karagümrük'ten 2 transfer: Ceccherini ve Lasagna Süper Lig'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan ekibi Hellos Verona'dan Federico Ceccherini ve Kevin Lasagna'yı kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan forvet oyuncusu Kevin Lasagna ve İtalyan savunmacı Federico Ceccherini'nin Hellas Verona'dan kiralık olarak transfer edildiği kaydedildi.



Açıklamada iki oyuncuya da Fatih Karagümrük forması altında başarı dileklerinde bulunuldu.

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