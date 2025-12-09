Karar çıktı, Beşiktaş taraftarı Trabzonspor maçına alınmayacak
09.12.2025 15:23
Son Güncelleme: 09.12.2025 15:27
IHA
AA
Beşiktaş taraftarı, 16. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçına alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takımın taraftarları alınmayacak.
Edinilen bilgiye göre, iki kulübün bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepleri, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından uygun görüldü.
Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı Papara Park'taki karşılaşmada, 3 bin güvenlik personeli görev alacak.