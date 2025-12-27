Kardeş kulüpler arasında kavga çıktı, yaralanan basketbolcu hastaneye kaldırıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1’inci Ligi'nin 15’inci haftasında Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol Edip Buran Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma konuk Bodrum Basketbol'un 73-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile rakip takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri, kavgaya müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı.

Kavga sırasında kaşı açılan Bodrum Basketbol oyuncu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"SPOR CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay ilgili yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirerek, "Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı." dedi.

Bodrum Basketbol Spor Kulübü Başkanı Orhun Gencer, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Gencer, paylaşımında Seçil Kauçuk Mersin Basketball'un kardeş kulüpleri olduğunu belirtti ve Eydina Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gencer'in sözleri şu şekilde:

“OYUNCUMUZA BİRKAÇ DİKİŞ ATILDI”

"Dün yaşanan talihsiz olaylardan sonra basında ve sosyal medyada büyük yer bulan olayla ilgili bilgi kirliliğinden ötürü bu kısa açıklamayı yapma gereği duyuyorum.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum; keşke maçı kaybetseydik de böyle bir olay yaşanmasaydı. Yaşanan arbede esnasında yaralanan sporcumuz Eydina Topçu'nun sağlık durumu şu anda iyi. Birkaç dikiş atıldı, şu an dinleniyor.

“RAKİP TAKIM, KARDEŞ KULÜBÜMÜZ”

Olayla ilgili fazla söylenecek bir şey yok. İki takım oyuncuları da birbirine müdahalede bulunuyor. İlk vuran, rakip takımın yabancı oyuncusu. Ardından koruma içgüdüsü ile araya giren oyuncularımız var. Karşılıklı istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Rakip takım, kardeş kulübümüz.

Yapılan incelemelerden sonra gerekli cezalar verilecektir, çok üzgünüm."