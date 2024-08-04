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Karı koca maçta buluştu! Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli, eşine rakip oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ilk iki maçını kazanan Filenin Sultanları üçüncü maçında İtalya karşı karşıya geldi. Türkiye antrenörü Santarelli ve Gök Mavililer’in formasını giyen karısı De Gennaro birbirine rakip oldu.

Karı koca maçta buluştu! Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli, eşine rakip oldu!

Monica De Gennaro ve Daniele Santarelli çifti birbirlerine rakip oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü maçında bugün İtalya ile grup liderliği için karşı karşıya geldi. 

Türkiye-İtalya karşılaşması, karı kocayı buluşturması açısından ilginç bir mücadeleye sahne oldu.

Karı koca maçta buluştu! Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli, eşine rakip oldu! - 1

Türkiye antrenörü Daniele Santarelli, İtalya Milli Takımı oyuncuları arasında yer alan karısı Monica de Gennaro’ya karşı sahaya çıktı.

Karı koca maçta buluştu! Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli, eşine rakip oldu! - 2

Imoco Volley Conegliano takımında birlikte mücadele eden ikili, bu kez parkede birbirlerine rakip oldu.

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