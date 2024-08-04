Karı koca maçta buluştu! Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli, eşine rakip oldu!

Monica De Gennaro ve Daniele Santarelli çifti birbirlerine rakip oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü maçında bugün İtalya ile grup liderliği için karşı karşıya geldi.



Türkiye-İtalya karşılaşması, karı kocayı buluşturması açısından ilginç bir mücadeleye sahne oldu.