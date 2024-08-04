Karı koca maçta buluştu! Filenin Sultanları'nda Daniele Santarelli, eşine rakip oldu!

Monica De Gennaro ve Daniele Santarelli çifti birbirlerine rakip oldu.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü maçında bugün İtalya ile grup liderliği için karşı karşıya geldi.
Türkiye-İtalya karşılaşması, karı kocayı buluşturması açısından ilginç bir mücadeleye sahne oldu.
Türkiye antrenörü Daniele Santarelli, İtalya Milli Takımı oyuncuları arasında yer alan karısı Monica de Gennaro’ya karşı sahaya çıktı.
Imoco Volley Conegliano takımında birlikte mücadele eden ikili, bu kez parkede birbirlerine rakip oldu.
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