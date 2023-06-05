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Karim Benzema'dan 2+1 yıllık imza: Çılgın maaşı geri çevirmedi

Real Madrid'e veda eden Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu. Fransız golcü de son dönemin modasına uyarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Karim Benzema'dan 2+1 yıllık imza: Çılgın maaşı geri çevirmedi

Karim Benzema uzun soluklu macerasını resmen noktaladı. La Liga devinden ayrılan Karim Benzema'nın yeni adresi belli oldu.

KARIM BENZEMA'DAN 2+1 YILLIK İMZA

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Karim Benzema, Al-Ittihad ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Al-Ittihad'dan Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia ediliyordu.

Transferin resmiyete dökülmesi durumunda Karim Benzema 37 yaşına kadar 'da top koşturacak.

14 yıllık Real Madrid kariyerinde toplam 648 maça çıkan Karim Benzema 354 gol, 165 asistlik katkı verdi.

Fransız forvet 2009-2010 sezonunda Lyon'dan Real Madrid'e 35 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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