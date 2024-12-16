Karim Benzema'dan emeklilik sinyali

Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen ve bir ball'on D'or ödülü kazanan Karim Benzema (36), futbolu bırakmayı düşünüyor.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre, Frnasız forvetin ciddi şekilde emekliliği düşündüğü ve 2025 sezonu sonunda kararını verebileceği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da bir buçuk sezon geçiren Benzema, sıcak hava dolayısıyla antrenmanlardan yorulmaya başladığını itiraf etti.

Al-Ittihad ise Benzema’nın 2026’da, sözleşmesi sona erdiğinde futbolu bırakmasının daha muhtemel olduğunu düşünüyor.

Ancak 2025’te emeklilik kararı alınırsa da buna olumsuz bakmıyor.

100 MİLYON EUROLUK MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULABİLİR

Böyle bir durumda Arabistan ekibi, Benzema’nın yaklaşık 100 milyon euro civarındaki yüksek maaşını ödemekten kurtulacak ve oyuncunun daha düşük bir ücret karşılığında futbol elçiliği yapmaya devam etmesini sağlayabilir.

BENZEMA'NIN PROFESYONEL KARİYERİ

Kariyerinde toplamda 836 resmi maça çıkan Karim Benzema, bu mücadelelerde 443 gol atıp, 203 asistlik skor katkısı verdi.

Öte yandan Fransız futbolcu kariyerinde 1 Ballon D'or, 4 UEFA Süper Kupası, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 La Liga şampiyonluğu, 4 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Uluslar Ligi kupasını kazandı.