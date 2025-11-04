Milli güreşçi Rıza Kayaalp, aldığı 4 yıllık cezaya yaptığı itiraz sonucunda Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026’dan itibaren yeniden müsabakalarda yer alabileceğini açıkladı.



CAS’ın aldığı kararla Kayaalp’in cezası 4 yıldan 18 aya indirildi.



Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in, Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) kararıyla yeniden mindere dönüş yolunun açılmasının ardından, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile birlikte, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nde basın toplantısı düzenlendi.

"ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTIM"



1,5 yıldır yorucu bir süreçten geçtiğini ifade eden Kayaalp, "Paris 2024 Olimpiyatları'ndan önce bu olay başıma geldiğinde inanın çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki 5 gün boyunca doğru düzgün ne yemek yiyebildim ne de bir bardak su içebildim. Bu sürecin beni çok yıpratacağının farkındaydım ama mücadele etmek için de elimden geleni yapmak istiyordum. Çünkü kasıtlı bir şey yapmadığımı ispatlamam gerekiyordu. 20 yıldır milli takımdayız, 30 yıla yakındır bu sporu yapıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada testlerimizi verip, Allah'a şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e, kulak çınlaması ve ağrılarını dindirmek için kullandığı ilaç nedeniyle ITA tarafından ‘yasaklı madde kullanımından’ dolayı müsabakalardan 4 yıl men cezası verilmişti.